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    • Ekonomi
    • 25.09.2020 23:19
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    • 25.09.2020 23:19
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.124,17 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.124,17 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alarko Holding 5,90 6,03 -2,16
    Şekerbank 1,56 1,59 -1,89
    Alarko GMYO 16,17 16,46 -1,76
    Turkcell 15,15 15,42 -1,75
    Selçuk Ecza Deposu 8,27 8,41 -1,66
    Anadolu Efes 20,80 21,12 -1,52
    Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31
    Akçansa 13,03 13,20 -1,29
    Ford Otosan 87,20 88,25 -1,19
    Ereğli Demir Çelik 9,14 9,25 -1,19
    Enka İnşaat 6,75 6,82 -1,03
    Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,74 -0,74
    Sasa Polyester 16,95 17,05 -0,59
    Halkbank 5,16 5,19 -0,58
    Good-Year 5,24 5,27 -0,57
    İskenderun Demir Çelik 7,10 7,14 -0,56
    Torunlar GMYO 3,65 3,67 -0,54
    MLP Sağlık 16,51 16,60 -0,54
    Pegasus 45,90 46,10 -0,43
    Doğan Holding 2,34 2,35 -0,43

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