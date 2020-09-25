Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.124,17 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,90
|6,03
|-2,16
|Şekerbank
|1,56
|1,59
|-1,89
|Alarko GMYO
|16,17
|16,46
|-1,76
|Turkcell
|15,15
|15,42
|-1,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|8,41
|-1,66
|Anadolu Efes
|20,80
|21,12
|-1,52
|Albaraka Türk
|1,51
|1,53
|-1,31
|Akçansa
|13,03
|13,20
|-1,29
|Ford Otosan
|87,20
|88,25
|-1,19
|Ereğli Demir Çelik
|9,14
|9,25
|-1,19
|Enka İnşaat
|6,75
|6,82
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|6,74
|-0,74
|Sasa Polyester
|16,95
|17,05
|-0,59
|Halkbank
|5,16
|5,19
|-0,58
|Good-Year
|5,24
|5,27
|-0,57
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|7,14
|-0,56
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,67
|-0,54
|MLP Sağlık
|16,51
|16,60
|-0,54
|Pegasus
|45,90
|46,10
|-0,43
|Doğan Holding
|2,34
|2,35
|-0,43