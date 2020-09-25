SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek maaş zammı formülü! Emeklilerin beklediği zam haberi geldi. Milyonlarca emekli hükümetin emekli maaşlarını artıracak uygulamayı hayata geçirmesini bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün uygulamaya alınmasını bekliyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
TEK ÇATIDA ZAM
Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor.
İYİLEŞTİRME İMKANI
Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek, enflasyona bağlı olmayacak.
'ZAMLAR PAZARLIKLA BELİRLENSİN'
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranlarını memur emeklileri gibi önceden belirlemek istiyor.
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak
YÜZDE 3 ZAM
Geçen sene yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara, 2020 yılı için 4+4 , 2021 yılı için ise ilk dönem için yüzde 3, ikinci dönem için ise yüzde 3 zam yapılması kararlaştırıldı. Enflasyonun yüzde 4 'ü aşması durumunda ise aşan miktar kadar oran zamma eklenecek.
OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİYE 2.938 MEMURA 3.882
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta çifte zam göründü. Hakem kurulu kararına göre maaşlara yüzde 3 zam yansıtılırken; ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketindeki yüzde 11.46'lık enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.4 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.
Eğer zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselirse de en düşük memur maaşı 3 bin 882, memur emeklisi maaşı 2 bin 938 liraya ulaşacak.
527 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.4 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 366,54 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80.62 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,31 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 527,78 liraya ulaşacak.