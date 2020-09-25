AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak

YÜZDE 3 ZAM

Geçen sene yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara, 2020 yılı için 4+4 , 2021 yılı için ise ilk dönem için yüzde 3, ikinci dönem için ise yüzde 3 zam yapılması kararlaştırıldı. Enflasyonun yüzde 4 'ü aşması durumunda ise aşan miktar kadar oran zamma eklenecek.

OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİYE 2.938 MEMURA 3.882

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta çifte zam göründü. Hakem kurulu kararına göre maaşlara yüzde 3 zam yansıtılırken; ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecek.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketindeki yüzde 11.46'lık enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.4 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.