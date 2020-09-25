Dar gelirlilere kira yardımı onay koşulları ve başvuru adresi merak ediliyor

Devlet tarafından çeşitli kalemlerde destek sağlansa da kira yardımıyla ilgili net bir açıklama gelmemişti. Peki kira yardımı ödemesi yapılıyor mu? Bu yardımlar arasında evi olanlar için tamir bakım onarım, eşya veya tadilat destekleri sağlanırken evi olup kalınmayacak durumda olanlara ise ev yapım yardımı sağlanıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında bir ve ikinci fazın sonrasında 3. Faz korona virüs pandemi sosyal destek yardımları olarak 1000TL nakit yardımları ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Öte yandan devlet 2020yılı kira yardımlarına iki kategoride devam ediyor. Kentsel dönüşüm sebebiyle kira ücreti ödemesi Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından takibi sağlanırken maddi durumu el verişsiz olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ise Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler tarafından ödeniyor.
DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN KİRA YARDIMLARI
İhtiyacı olan vatandaşlar dışında devlet farklı alanlarda da kira yardımı ödemesi yapmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmakta. İşte vatandaşların başvuru yapabilecekleri kira yardımları.
* Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
* Kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kira yardımları
* Belediyeler tarafından sağlanan kira yardımları
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı
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