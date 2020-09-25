Dar gelirlilere kira yardımı onay koşulları ve başvuru adresi merak ediliyor



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında bir ve ikinci fazın sonrasında 3. Faz korona virüs pandemi sosyal destek yardımları olarak 1000TL nakit yardımları ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Öte yandan devlet 2020yılı kira yardımlarına iki kategoride devam ediyor. Kentsel dönüşüm sebebiyle kira ücreti ödemesi Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından takibi sağlanırken maddi durumu el verişsiz olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ise Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler tarafından ödeniyor.