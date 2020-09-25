Ev hanımlarına emeklilik ve aylık maaş! İşte yapmanız gerekenler

Hafta başında haber siteleri aracılığıyla Türkiye'nin gündemine giren çalışmayan ev işleri ile uğraşan kadınlar için eşi ile 25 yıl evli kalarak emekli olma hususu daha öncelerde de sık sık gündeme gelmişti. Hatırlanacağı üzere bir dönem TBMM'ye sunulan kanun teklifi basında çok çok konuşulmuştu. Bu kanun teklifinde 25 yıl evli kalan ev hanımlarının emekli edilmesi öngörülüyordu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
25 YIL EVLİ KALANLARA EMEKLİLİK İDDİALARI
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialarda eski tarihli bu kanun teklifinde yer alan maddeler, emeklilik şartı gibi aktarılıyor. Öyle ki bu maddelerde; Emekli edilecek ev hanımlarının en az 25 resmi nikahlı evli olmaları gerektiği bu kapsamda 2020 yılı için 1995 yılı veya öncesinden evlenmiş olması gerektiği bildirildi. Bir diğer koşul olarak kadınların belirli bir yaş üzerinde olmaları gerektiği yönünde şart olduığu ifade ediliyor.
Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyor.
ŞU DÖNEM İÇİN MÜMKÜN DEĞİL
TBMM'ye sunulan bu teklif, eski bir bir kanun teklifi. TBMM'de gündeme geldiği dönem ise kabul edilmedi ve raftan düştü. Şuanda bu yönde herhangi bir partinin çalışması bulunmamakta. Bu kapsamda bu yönde yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor.
EĞER YASALAŞIRSA BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLECEKLER
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar. 06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.
İKİ FARKLI YÖNTEM VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:
Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri takvim.com.tr iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.
Yılbaşından itibaren asgari ücrete gelen zamla beraber bu borçlanmaların tutarları da değişmiştir. 2020 yılı itibarıyla yurt dışı borçlanmasının günlük asgari tutarı 44.14 lira, diğerlerinde ise 31.39 liradır.
Yasanın kabul edilmesi halinde ev hanımlığı borçlanması yurt dışı borçlanması gibi değerlendirilirse hiç çalışması olmayan ev hanımlarında 7.200 gün için 317 bin 808 lira, analık borçlanması gibi değerlendirilirse de 226 bin lira ödenmesi gerekecek. Farklı bir yöntemle ev hanımlığı borçlanması için daha makul bir tutar belirlenirse faydalanabilecek kişi sayısı çok daha fazla olacaktır."
EV KADINLARININ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NEDİR?
Ev kadınlarının emekli olabilmeleri için şartlar şunlardır:
Kişilerin emeklilik yaşları, 58 ve üzeri olmalıdır.
Türkiye Vatandaşı olan kişiler, bu imkanlardan yararlanabilmektedir.
Sigorta primlerinin isteğe bağlı sigorta kapsamında olması durumunda ödemelerin zamanında yapılması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortanın yapılabilmesi için sigorta primleri yatırılırken, kişilerin evde ek iş yaptıklarını kanıtlamaları gerekir. Evde yapılacak ek işlerle ödemelerin yapıldığının kanıtlanması gerekmektedir.
Evden yapılan işlerin paketleme, el işi ya da küçük çaplı satış olması durumunda bunun ispatlanabilir olması gerekir.
Emeklilerin aylık veya haftalık olarak para ödemesini bankadan yapıyor olması gerekmektedir.
Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için ek işler haricinde herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmaları gerekir.
Zorunlu sigorta kapsamında evden emekli olmak isteyenler sadece belirli işleri yapıyor olmalıdır.