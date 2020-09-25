Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle bitcoindeki son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerileyen 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 16 milyar dolar kadar toparlanarak 81.43 milyar dolardan 97.47 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 25 Eylül bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.47 artışla 10,668 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 197.35 milyar dolara çıktı.