Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|14,96
|13,60
|10,00
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|14,99
|6,60
|Bursa Çimento
|6,46
|6,19
|4,36
|Tat Gıda
|11,07
|10,61
|4,34
|Anadolu Grubu Holding
|18,95
|18,21
|4,06
|Şişe Cam
|7,07
|6,83
|3,51
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,65
|8,38
|3,22
|Zorlu Enerji
|2,64
|2,56
|3,13
|Gözde Girişim
|5,75
|5,58
|3,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,13
|7,89
|3,04
|Türk Telekom
|7,12
|6,92
|2,89
|Anadolu Cam
|6,09
|5,92
|2,87
|Bagfaş
|16,54
|16,08
|2,86
|Soda Sanayii
|8,00
|7,79
|2,70
|Odaş Elektrik
|2,69
|2,62
|2,67
|Karel Elektronik
|17,95
|17,52
|2,45
|Trakya Cam
|4,66
|4,55
|2,42
|Global Yatırım Holding
|4,43
|4,33
|2,31
|Garanti Bankası
|7,17
|7,01
|2,28
|Logo Yazılım
|94,20
|92,30
|2,06