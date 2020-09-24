Bankada birikiminiz varsa hayati uyarı! Paralarınız devredilecek!

TMSF'den yapılan duyuruda Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabii oldukları bildirildi.
2021 YILI ZİRAAT BANKASI ZAMAN AŞIMI AÇIKLAMASI
27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.
Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARA NE OLUYOR?
Söz konusu hesaplar için 15.06.2020 tarihine kadar hesap sahibi ya da mirasçıları tarafından bir talep olmaması durumunda, her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.