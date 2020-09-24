Dün, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

Bu gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları düşüşünü sürdürürken, petrol fiyatları ise dar bant içinde dalgalı bir seyir izliyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,92, S&P 500 endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti. ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti.