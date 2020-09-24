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    • 25.09.2020 09:22
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    Ücretsiz (bedava) alma yolları - Turkcell ve 6 GB hediye internet nasıl alınır?

    Her ayın belli günlerinde yenilenen 6 GB hediye öğrencilerin gündeminde. Turkcell ve hattı sahibi olanlar 6 GB hediye EBA internet fırsatından yararlanabilecek. Turkcell sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Peki, Turkcell Türk Telekom 6 GB hediye EBA internet nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Turkcell ve Türk Telekom 6 GB hediye EBA internet nasıl alınır?

    23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte EBA TV üzerinden öğrenciler ders takiplerini yapabiliyorlar. GSM operatörleri de öğrencilere de ücretsiz olarak bedava internet paketleri dağıtıyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, EBA'da öğrencilerin kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha attırdıklarını açıkladı. Turkcell uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Peki, 6 GB hediye EBA internet nasıl alınır?

    TÜRK TELEKOM

    Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, EBA'da öğrencilerin kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha attırdıklarını açıkladı. Uzaktan eğitim sistemi için internet tanımlamalarına başladıklarını belirtti. Sadece EBA TV'de geçerli olacak ücretsiz internet desteğinden faydalanmak isteyen Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek ücretsiz internet başvuru sürecini başlatabilirler.

    TURKCELL

    Turkcell uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Bireysel ve kurumsal faturalı ve ön ödemeli ses hattına sahip Turkcell kullanıcıları için BiP'in Keşfet bölümünder yer alan EBA kanalı üzerinden eba.gov.tr ve EBA uygulamasında geçerli kazandıkları 3GB internet ikiye katlanarak 6GB olarak sunulmaktadır.
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    Haberler Ekonomi Ücretsiz (bedava) internet alma yolları - Turkcell ve Türk Telekom 6 GB hediye internet nasıl alınır?
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