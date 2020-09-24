23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte EBA TV üzerinden öğrenciler ders takiplerini yapabiliyorlar. GSM operatörleri de öğrencilere de ücretsiz olarak bedava internet paketleri dağıtıyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, EBA'da öğrencilerin kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha attırdıklarını açıkladı. Turkcell uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Peki, 6 GB hediye EBA internet nasıl alınır?