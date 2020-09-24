Açılışta BIST 100 endeksi, 4,78 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 1.097,87 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile tekstil, deri oldu.