Son dakika haberi: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak araştırması yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memurun gündeminde. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Bu anlamda Bakan Soylu'dan ek gösterge açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında polislere 3600 ek gösterge konusuna değindi ve 4 mesleğe gelecek ek gösterge zammı hakkında son durumu aktardı.
EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?
Canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya "Polisleri sevdiğinizi , önemsediğinizi herkes biliyor. Polislere 3600 ek gösterge gelecek mi?" sorusu soruldu. Bakan Soylu , bu soruya TBMM'deki ek gösterge çalışmalarında son durumla cevap verdi ve şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Buna yönelik de talimat verdiği bu konuda çalışmalar sürüyor. Zannediyorum önümüzdeki dönem içinde gereği yerine getirilecek."
3600 KİMLERE EK GÖSTERGE VERİLECEK?
Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polislere , öğretmenlere, din görevlilerine ve hemşirelere ek gösterge zammı yapılacağını , ek göstergenin 3600 'e çıkarılacağını söylemişti.
ÇIKARSA İKRAMİYELERDE CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAK
Ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Maaş artışından yararlanacaklarda ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.