Bu dönemde,
- tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 69.9'dan 1.5 puan artışla yüzde 71.4 düzeyine,
- dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 75.2'den 1.4 puan düşüşle yüzde 72.8 düzeyine,
- dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 68.9'dan, 1.2 puan artışla yüzde 71.1 düzeyine,
- ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 75.1'den 0.9 puan artışla yüzde 76.0 düzeyine,
- yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.7'den 1.7 puan artışla yüzde yüzde 72.4 düzeyine yükseldi.