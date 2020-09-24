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    • Ekonomi
    • 24.09.2020 10:28
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    • 24.09.2020 10:38
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    Merkez Bankası'nın verileri açıklandı: İmalat sanayide 1.3 puan yükseldi

    Son dakika haberine göre İmalat sanayi genelinde (KKO), Eylül'de aylık bazda 1.3 puan artarak yüzde 74.6 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın () verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 1.3 puan artarak yüzde 74.3'e çıktı.

    DHA

    Bu dönemde,
    - tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 69.9'dan 1.5 puan artışla yüzde 71.4 düzeyine,



    - dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 75.2'den 1.4 puan düşüşle yüzde 72.8 düzeyine,



    - dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 68.9'dan, 1.2 puan artışla yüzde 71.1 düzeyine,
    - ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 75.1'den 0.9 puan artışla yüzde 76.0 düzeyine,



    - yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.7'den 1.7 puan artışla yüzde yüzde 72.4 düzeyine yükseldi.
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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası'nın verileri açıklandı: İmalat sanayide kapasite kullanım oranı 1.3 puan yükseldi
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