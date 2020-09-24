Merkez Bankası faiz kararı! Faizler yükseldi mi düştü mü? 24 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

24 Eylül Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler yükseldi mi düştü mü? Merkez Bankası faizleri yükseltti mi sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, politika faizlerinde yapılan değişiklik duyuruldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI!

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.