Ek ödeme son dakika haberi: 2020 TİS görüşmeleri arasında en kritik tarih olarak da 31 Ekim olarak belirlenmesi ve görüşmelerin belirlenmiş olan tarihten önce olması söz konusu olacak. Yeni bir dönem gelmesi de beklentiler arasında. Bu maaş düzenleme durumlarının ardından tediye ikramiye artması da sağlanacak. 4D işçiler ile beraber gelecek son değişim ile beraber yapılacak olan tek seferlik ödemeler de beklenenler arasında. Her şey TİS kapsamı ile paralel olacak. Peki Taşeron işçi ve 4/D'li kamu işçilerine ek ödeme var mı? Ek ödeme ne kadar?
Şu an 900 bin işçi için kritik süreç
2020 TİS görüşmeleri arasında en kritik tarih olarak da 31 Ekim olarak belirlenmesi ve görüşmelerin belirlenmiş olan tarihten önce olması söz konusu olacak. Yeni bir dönem gelmesi de beklentiler arasında.
Taşeron işçiler adına yeni mali hakların belirlenmesine gidildi
Taşeron işçiler adına yapılacak 2020 TİS görüşmeleri ardından ilk maaş zam hakları verilecek. Yeni dönem ile beraber basın içerisinde çok fazla sayıda iddialar yer alıyor olsa bile en kuvvetli olan durum olarak şu an yüzde on beş oranları. Bunların da ardından taşeronlar adına yapılacak olan yüzde on ve on yedi buçuk arasında zam durumları da ön görülenler arasında. Taşeron işçi maaşları üzerinde gelecek zam durumlarını da ardından tediye ikramiyeleri zam oranlarına göre belirlenmesi uygun görülüyor. Yüzde ondan daha yukarılarda bir zam oranlarının ödemesinin ardından önemli ölçüde artış beklenecek.
Bunların da ardından taşeron işçiler adına sunulacak olan okulların açıklaması ile eğitim yardımları e evlilik aşamasında yer alanlar için düğün yardımı dikkatleri çekiyor. Bunların yanı sıra ramazan bayramı ve kurban bayramı ikramiye ödemeleri de yapılacak. Verilen ödemeler üzerinde ise rakamların baştan sona kadar değişmesi ve artması da kuvvetli olan ihtimaller arasında yer alıyor. Tüm taşeron olan vatandaşlar da son durum ne olacak diye araştırmalarına devam ediyor.
TAŞERONA VAR MI?
Hastanelerde taşeron işçi olarak çalışmakta olan personellere ödeme yapılmayacağı, sağlık personellerine alım yapılacağı görülüyor.
KAMU İŞÇİLERİ İLE 4/D İŞÇİLERE VAR MI?
Kamu işçileri ile 4/d işçilere de ek ödeme , geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yapılmayacak.
3 ANA BAŞLIKTA TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ
4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor.
Bu düzenleme taleplerine dair detaylar ise başlıklar halinde şu şekilde;
1-) Tayin Hakkı
Kamuda çalışan taşeron işçiler 2020 yılı düzenlemelerinde tayin hakkı talep ediyorlar. Taşeron işçiler özellikle eşlerinin çalışması durumunda aile birliği kuramadıklarını dile getiriyorlar. Bu konuda açılan ve taşeron işçi lehine verilen kararları hatırlatan işçiler düzenlemenin en kısa zamanda uygulanmasını istiyorlar.
2-) Ek Ödemelere Zam Talebi
Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.
3-) Yüzdelik Dilim Düzenlemesi
Çalışma Bakanlığı'ndan beklenen bi diğer düzenleme konusu yüzdelik dilim. Bu düzenleme adına açılan davaların çok olması nedeniyle tüm işçilere asgari ücrete göre yeniden maaş belirleme yapılması ve maaşların belirlenen fark oranında yükselmesi talep ediliyor.