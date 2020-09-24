Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.5565 lira ve en yüksek 7.7185 lirayı gördükten sonra, 7.60 – 7.61 lira aralığında,

- euro en düşük 8.8062 lira ve en yüksek 9.0226 lirayı gördükten sonra, 8.85 – 8.86 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.6412 lira ve en yüksek 9.8351 lirayı gördükten sonra 9.70 – 9.71 lira aralığında hareket ediyor.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

