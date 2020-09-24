KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK borçları ertelenecek mi, faizler silinecek mi?

KYK BORÇ AFFI VAR MI?

MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, KYK borçları konusunda kanun teklifi verildiğini duyurdu. Kılavuz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Üniversite öğrenimi görürken öğrencilerimizin aldığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme döneminde, ana paranın üç katı kadar ekstra borca sebep olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdik." şeklinde açıklama yaptı.

KYK kredi ve burs konusunda sıkça sorulan sorular

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.