KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK borçları ertelenecek mi, faizler silinecek mi?

Üniversite yıllarında KYK bursu almaya hak kazananlar ekonomik yönden rahat ediyor ve mezun olup iş bulduktan sonra da borçlarını ödemeye başlıyorlardı. Şimdi ise pandemiden dolayı işsizlik sorunu ile karşılaşılan vatandaşlar KYK borçlarının silinip silinmeyeceği araştırmaya başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği KYK borçlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
KYK BORÇ AFFI VAR MI?
MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, KYK borçları konusunda kanun teklifi verildiğini duyurdu. Kılavuz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Üniversite öğrenimi görürken öğrencilerimizin aldığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme döneminde, ana paranın üç katı kadar ekstra borca sebep olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdik." şeklinde açıklama yaptı.
KYK kredi ve burs konusunda sıkça sorulan sorular
Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.
Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?
Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.
Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?
Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.
KYK NE ZAMAN BURS VERMEYE BAŞLADI?
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 yılından itibaren katkı kredisi, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs vermektedir.