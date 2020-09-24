DEPREM SONRASI UZMAN AÇIKLAMALARI

Deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pampal açıklamasında, 'Bildiğiniz gibi orada Marmara fayı bizi korkutan potansiyeli taşımakta. Orta Marmara fayında olması en büyük ihtimal gibi görünüyor. Orta Marmara fayı Silivri'nin güneyinde 15-20 km açıklarında. İstanbul Boğazı'na doğru uzanan bir fay. 1766'da kırıldığı sayılan bir fay' dedi.

"Tekirdağ'a yakın bölgede olduysa bizi o kadar korkutmaz" diyen Pampal, 'Çünkü bu depremin olduğu bölge 1912 Ganos fayı üzeirnde Tekirdağ civarında 7.3'lük bir deprem kırılması ilk orada başladı. 1939'da Erzincan'a geçip ondan sonra 17 Ağustos'ta kırıldı. Kırılmayan sismik boşluk olarak Marmara'nın ortasında Beni asıl İstanbul adına korkutan Orta Marmara... Silivri' ifadelerine yer verdi.

DEPREM SONRASI UZMAN AÇIKLAMALARI

A Haber canlı yayınında konuşan jeoloji uzmanı Doç. Dr. Tolga Bekler, depremle ilgili ilk yorumlarda bulundu. Bekler depremle ilgili yaptığı açıklamada depremi orta büyüklüğün altında olarak nitelendirdi. Depremin Orta Marmara çukurluğunda olduğunu belirten Bekler şu ifadeleri kullandı:

"Bakıldığı zaman bu bölgedeki fayların gerilme potansiyeli sonucunda oluşan bir deprem. Dolayısıyla çok büyük bir deprem değil. Heyecan ya da panik oluşturabilecek bir deprem de değil. Şu an için artçıları pek görülmüyor. Olsa dahi birkaç tane belki 4.0'ün altında olması mümkün. Ancak bunların herhangi bir yıkım veya hasar verme özelliği düşük.

Marmara Denizi'nden geçen tek bir fay hattı yoktur. Birden fazla çoklu kırık sistemlerinin oluşturduğu bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölge içerisinde farklı uzunluklara sahip segment diye tabir ettiğimiz irili ufaklı faylar vardır. Bugün meydana gelen deprem de o faylardan birisinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla tam bir fay boyunu etkileyecek depremden şu an için söz etmemiz söz konusu değildir. Marmara Denizi içerisindeki fayların sismik aktivitesi, buralarda bu şiddette depremleri üretebilecek potansiyele sahiptir. Bu gibi depremler sürpriz olan depremler değildir."

DEPREM NEDİR ?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.