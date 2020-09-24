Deprem mi oldu? Son dakika haberine göre İstanbul ve çevresinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetine ve derinliğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul ve çevresinde kısa süreli paniğe neden olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre son depremler listesi güncelleniyor. İşte 24 Eylül 2020 meydana gelen son depremler... İstanbul Valiliği: Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği: Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
MARMARA DENIZI https://maps.google.com/maps?q=40.8145,28.1398&ll=40.8145,28.1398&z=8
24.09.2020, 16:38:31 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 12.9 km
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER LİSTESİ 24 EYLÜL 2020
2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20)
2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.24 13:53:39 39.0207 28.0498 3.3 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.24 13:49:08 39.1133 27.6267 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.24 13:17:53 37.0138 28.7220 13.2 -.- 1.2 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel
2020.09.24 13:07:41 39.7283 30.7173 0.0 -.- 1.8 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2020.09.24 12:58:38 35.9830 29.1112 18.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.24 12:53:55 36.4462 28.7072 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.24 12:27:25 37.2875 31.9627 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.09.24 12:26:56 39.3415 33.4365 0.0 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel
2020.09.24 12:17:44 37.1678 28.2083 0.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:13:56 37.3398 27.8787 0.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:12:44 39.4003 38.5140 2.3 -.- 1.8 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2020.09.24 12:11:40 37.4350 27.8065 0.0 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:01:01 37.2133 28.2220 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:00:14 38.7870 41.9958 5.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMITAS-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.24 11:58:33 37.1558 27.8502 0.0 -.- 1.0 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.24 11:54:24 37.1410 28.1638 1.9 -.- 1.6 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2020.09.24 11:48:11 37.5408 29.1947 12.8 -.- 1.4 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2020.09.24 11:12:45 38.3777 39.0863 9.9 -.- 0.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.24 11:01:57 36.0700 35.8552 13.8 -.- 2.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2020.09.24 11:00:58 39.8985 30.4203 0.0 -.- 1.8 -.- BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2020.09.24 10:25:08 38.0123 34.0667 3.6 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
DEPREM SONRASI UZMAN AÇIKLAMALARI
Deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pampal açıklamasında, 'Bildiğiniz gibi orada Marmara fayı bizi korkutan potansiyeli taşımakta. Orta Marmara fayında olması en büyük ihtimal gibi görünüyor. Orta Marmara fayı Silivri'nin güneyinde 15-20 km açıklarında. İstanbul Boğazı'na doğru uzanan bir fay. 1766'da kırıldığı sayılan bir fay' dedi.
"Tekirdağ'a yakın bölgede olduysa bizi o kadar korkutmaz" diyen Pampal, 'Çünkü bu depremin olduğu bölge 1912 Ganos fayı üzeirnde Tekirdağ civarında 7.3'lük bir deprem kırılması ilk orada başladı. 1939'da Erzincan'a geçip ondan sonra 17 Ağustos'ta kırıldı. Kırılmayan sismik boşluk olarak Marmara'nın ortasında Beni asıl İstanbul adına korkutan Orta Marmara... Silivri' ifadelerine yer verdi.
DEPREM SONRASI UZMAN AÇIKLAMALARI
A Haber canlı yayınında konuşan jeoloji uzmanı Doç. Dr. Tolga Bekler, depremle ilgili ilk yorumlarda bulundu. Bekler depremle ilgili yaptığı açıklamada depremi orta büyüklüğün altında olarak nitelendirdi. Depremin Orta Marmara çukurluğunda olduğunu belirten Bekler şu ifadeleri kullandı:
"Bakıldığı zaman bu bölgedeki fayların gerilme potansiyeli sonucunda oluşan bir deprem. Dolayısıyla çok büyük bir deprem değil. Heyecan ya da panik oluşturabilecek bir deprem de değil. Şu an için artçıları pek görülmüyor. Olsa dahi birkaç tane belki 4.0'ün altında olması mümkün. Ancak bunların herhangi bir yıkım veya hasar verme özelliği düşük.
Marmara Denizi'nden geçen tek bir fay hattı yoktur. Birden fazla çoklu kırık sistemlerinin oluşturduğu bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölge içerisinde farklı uzunluklara sahip segment diye tabir ettiğimiz irili ufaklı faylar vardır. Bugün meydana gelen deprem de o faylardan birisinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla tam bir fay boyunu etkileyecek depremden şu an için söz etmemiz söz konusu değildir. Marmara Denizi içerisindeki fayların sismik aktivitesi, buralarda bu şiddette depremleri üretebilecek potansiyele sahiptir. Bu gibi depremler sürpriz olan depremler değildir."
DEPREM NEDİR ?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.