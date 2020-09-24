



Altan Aydın, borsada minimum yüzde 25-30 potansiyel olduğunu belirterek şunları söyledi: "Son döneme bakarsak pozitif bir ayrışma var. Eylül ayı Amerika ve diğer endeksler için çok iyi geçmedi, bir düzeltme dönemine geçildi. Bizde genel olarak kısa vadede dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Ancak kısa vadede iyimserliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması, üçüncü çeyrekte büyüme beklentilerinin fiyatlara yansıması ile endekste yükseliş yaşanabilir. Dışardan etkileniyoruz. Ancak yurt dışında çok sert bir satış olmadıkça yükselişimiz engellenemez diye düşünüyorum.