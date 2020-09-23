BİM 25 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi duyuruldu. BİM'de bu hafta Çok Fonksiyonlu Kapı Barı, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Smart Plus Akıllı Bileklik, V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Fakir Kaave Ekspress Türk Kahvesi Makinesi, Naturalove Kaydırmaz Melamin Yuvarlak Tepsi ve Voit Fitness Eldiven ürünleri tercih edileceğe benziyor. İşte BİM'de yeni ürünlerin fiyat listesi...

BİM 25 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet

• Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği

• Elden nabız ölçer

• Gerçek manyetik

• Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg

• Disk Ağırlığı: 5 kg