BİM 25 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi duyuruldu. BİM'de bu hafta Çok Fonksiyonlu Kapı Barı, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Smart Plus Akıllı Bileklik, V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Fakir Kaave Ekspress Türk Kahvesi Makinesi, Naturalove Kaydırmaz Melamin Yuvarlak Tepsi ve Voit Fitness Eldiven ürünleri tercih edileceğe benziyor. İşte BİM'de yeni ürünlerin fiyat listesi...
BİM 25 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet
• Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği
• Elden nabız ölçer
• Gerçek manyetik
• Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg
• Disk Ağırlığı: 5 kg
Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri
• %100 pamuk
• S-M-L-XL beden
Erkek/Kadın Spor Ayakkabı
• Air Max Taban
• 38-43 numara
Çok Fonksiyonlu Kapı Barı
• Barfiks, şınav, mekik, dips antrenmanları yapılabilir
• Tüm standart kapı kasalarına uygundur
Crossfit Metal Atlama İpi
• Alüminyum elcik + Çelik ip
• 3 m ip uzunluğu
Kas Geliştirici Sistem
• 6 simülasyon modu
• 10 yoğunluk seviyesi
Emsan
Yıldız Kek Kalıbı
• Alüminyum dökümden üretilmiştir
• İç ve dış yanmaz yapışmaz granit kaplamadır
Fakir Kaave
Ekspress Türk Kahvesi Makinesi
• Maksimum 4 fincan kapasiteli
• Tek tuşla kolay kontrol
Fakir
Elektrik Süpürgesi Atria
• 1,5 L toz haznesi
• ~5 m güç kablosu
Piccolo Mondi
Neşeli Oyuncak Trompet
• Işıklı ve sesli