1000 TL pandemi yardımında dair detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere yeni tip koronavirüs salgını nedeniye ilk iki fazda milyonlarca haneye 1.000'er TL yardım yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. İlk iki fazdan faydalanan vatandaşlar üçüncü faz ödemeler için başvuru yapamıyor. Bakan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL pandemi hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Peki, 1000 TL e-Devlet sosyal destek başvuru sorgulama nereden yapılır? İşte detaylar...

1.000 TL YARDIM DEVAM EDECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idame etmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.