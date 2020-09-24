PLATFORMLAR FİZİKSEL OLARAK BULUNMAK ZORUNDA OLACAK

Buna göre, kripto varlıklara yönelik hizmet sunan platformlar, işlem yapabilmek için AB ülkelerinde fiziksel olarak bulunmak zorunda olacak. Bu işletmelerin, bulundukları AB ülkesinde faaliyet göstermeleri için ilgili yerel mercilerden yetki alması gerekecek. Bu platformlar, sermaye yeterlilikleri ve yönetim yapılarına ilişkin kurallara uyacak.