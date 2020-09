TMSF'den yapılan duyuruda Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabii oldukları bildirildi. Mevduat hesabı bankalarla iletişimin temel taşı olarak görülse de unutulan hesapların sayısı her yıl artmaktadır. Bankaların ve TMSF'nin uyarılarını dikkate alarak, bankanızdan yapacağınız sorgulamayla hesabınızdaki paranın sizde kalmasını sağlayabilirsiniz. Zamanaşımına uğramış hesaplar için 50 TL üzerindeki her türlü mevduat sahibi kişilerin bankalar tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması zorunludur.