



Ayrıca, ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin altında azalış göstermesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,6 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.