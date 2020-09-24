İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?

Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

Belediyelerde İşe girmenin Yolları

Belediyeler, yerel yönetimin en büyük idari mercisidir. Bir ilçeyi veya ili yönetme işi belediyelere aittir. Bu nedenle koca bir ilçenin ya da ilin yönetimini sağlamak, o bölgelere hizmet götürmek için de onlarca birimde iş üretilmektedir. Ve her iş kolu da insanların istihdam edilmesi, çalıştırılması anlamına gelir. Belediyelerde personellerin çalışma şekli 3'e ayrılır. İşçi, sözleşmeli personel ve memur. Belediyede işe girmek için bu 3 yoldan en az birinin denenmesi gerekir. Belediyede işe alımlar ise ağırlıklı olarak sözleşmeli personel üzerinden yapılmaktadır.