Banka düzenli çalışma saatleri ve uygun maaş ücretleri sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilen bir meslek. Bankalar, her ülke ekonomisi için oldukça büyük öneme sahiptirler. Özellikle personel alımı konusunda, diğer firmalara göre çok daha dikkatli davranırlar. Çünkü yapılabilecek çok küçük hatalar bile büyük hasarlara yol açabilir. TEB ile Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından duyurular yayımlandı. Bir kariyer iş ilanı sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda, en az lise mezunları arasından farklı kadrolara, farklı şehirlere personel alımı yapılacağı görüldü. Peki TEB-Türkiye Finans Katılım en az lise mezunu banka personel alımı başvuru şartları nedir? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de