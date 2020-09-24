Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020'nin Ekim ayında yapılacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile 4D statüsündeki taşeron işçiler için oldukça önemli kararlar alacak. Yüzdelik dilim farkı, tayin hakkı gibi önemli konuların gündeme geleceği TİS'i yaklaşık 950 bin işçi heyecanla bekliyor. Peki taşeron işçiler ne kadar maaş zammı alacak? Mali ve sosyal haklar için Çalışma Bakanlığı'na yetkili sendika aracılığıyla taleplerini sunacak olan 4/D'li taşeron işçiler 4 ana başlıkta taleplerini iletecekler. Ancak burada önemli olan husus taşeron işçilerin taleplerine Çalışma Bakanlığı nasıl bir yanıt verecek. Çalışma Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı konusu geliyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAMMI ALACAK MI?
4D'li işçiler kadroya geçmeden önce imzalanan TİS'e göre 6 ayda bir yüzde 4 zam alabiliyor ve bu enflasyon oranının altında kaldığı için işçiler geçinmekte zorluk çekiyor. Ayrıca yeni durumlarına göre resmi şekilde düzenlenen tayin hakları ya da yüzdelik dilime göre maaş farkı, enflasyon farkı gibi düzenlemeler de bulunmuyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı'nda çalışan ve yüzdelik dilim konusunu CİMER'e şikayet eden bir işçi hakkını aldı. Bazı belediyeler de taşeron işçilere maaş zamları yaptı. Bunların yanı sıra maaş ve tayin konularında bazı emsal kararlar alındı. Ancak 4D'li işçilerin asıl umudu yeni TİS'te yapılacak düzenlemeler. Haklarını sözleşmeyle sabit tutmak ve kamudaki diğer işçilerle eşit muamele görmek isteyen 4D'li işçiler, bakanlığın çözüm önerisini heyecanla bekliyor.
MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
4D'li işçilere yapılacak zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Kulislerde konuşulan ancak netleşmeyen maaş zammı talepleri arasında en olası görüneni ise yüzde 15. TÜFE beklentisine göre ise %9-10 seviyesi öne çıkıyor.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Beklenen kararlar alınırsa, eski TİS imzalandığında asgari ücret alan bir işçi asgari ücret almayı sürdürecek. Eğer bir işçi o dönem asgari ücretten yüzde 5 fazla kazandıysa, bu dönemki asgari ücretten yüzde 5 fazla kazanabilecek. Yani eski TİS imzalandığında asgari ücrete oranla ne kadar kazandığınıza bakarak şu anki ücretini hesaplayabilir ve yüzdelik dilim farkının etkisini görebilirsiniz.
Maaş haklarıyla ilgili davaları kazanan 4D'li işçiler davanın ardından yapılan yüzdelik dilim düzenlemesi sayesinde daha çok para kazanmaya başlamıştı. Sendikalar her işçi için dava açabileceğini belirtti ve yüzdelik dilim meselesinin TİS'te ele alınması talebi bu şekilde doğdu.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON ZAM DOSYASI
Çalışma Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı konusu geliyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
Yüzdelik dilim konusunda ise son günlerde bazı gelişmelerin yaşandığı iddia edilmişti. Mahkeme kararlarının olması bu konuda bir düzenleme olmasını muhtemel kılıyor. Bunun yanında taşeron işçilere tayin hakkı konusunda da şartlı tayin hakkı gelebileceği yine değerlendirilen düzenlemeler arasında
4/D KADROSU NEDİR?
Taşeron düzenlemesi kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını ifade eden Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.
Bakan Sarıeroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 4/D kadrosu, devlet kadrolarında çalışan işçi sınıfını nitelemektedir.
4D statüsünde yer alanlar, (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.