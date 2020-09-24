KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Beklenen kararlar alınırsa, eski TİS imzalandığında asgari ücret alan bir işçi asgari ücret almayı sürdürecek. Eğer bir işçi o dönem asgari ücretten yüzde 5 fazla kazandıysa, bu dönemki asgari ücretten yüzde 5 fazla kazanabilecek. Yani eski TİS imzalandığında asgari ücrete oranla ne kadar kazandığınıza bakarak şu anki ücretini hesaplayabilir ve yüzdelik dilim farkının etkisini görebilirsiniz.

Maaş haklarıyla ilgili davaları kazanan 4D'li işçiler davanın ardından yapılan yüzdelik dilim düzenlemesi sayesinde daha çok para kazanmaya başlamıştı. Sendikalar her işçi için dava açabileceğini belirtti ve yüzdelik dilim meselesinin TİS'te ele alınması talebi bu şekilde doğdu.