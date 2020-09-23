TOKİ'den 10 ilde dev fırsat! TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konut satışlarını duyurdu. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 10 ilde alt ve orta gelir grubu için ürettiği yüzlerce konutun satışı devam ediyor. Konutların bulunduğu iller ise, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Giresun, Sivas, Tokat, Van ve Zonguldak. TOKİ tarafından satışa çıkarılan konutlar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde. Fiyatlar ise 110 bin TL'den başlıyor. Satışa çıkarılan konutlar ile ilgili tüm detaylar www.toki.gov.tr sitesinde bulunuyor.

TOKİ İL SATIŞ YAPILAN KONUTLARIN LİSTESİ

ANKARA

Ankara 155 konuttan 35'inin satışı devam ediyor. Mamak Gülseren Mahallesi 1 ve 2. etaptaki daireler 3+1, 4+1 şeklinde ve 260 ile 360 bin TL arasında fiyatla satılıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.