A101 24 Eylül aktüel kataloğunda teknoloji fırsatları göze çarpıyor. Yarın birbirinden farklı ürünler raflarda yer alacak. A101'de bu hafta GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık, GoSmart Araç İçi Telefon Tutucu, Samsung 40" Full HD TV, Oppo Realme 5i Cep Telefonu, Flavel Bulaşık Makinesi, Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, gibi ürünler uygun fiyatlı ürünler dikkat çekiyor. İşte A101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu
A101 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Samsung 40" Full HD TV 2.299 TL
Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL
Flavel Bulaşık Makinesi 1.549 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi 899 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 74,90 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL
Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL