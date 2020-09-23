Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemediğinden ikinci el arabalar talep artış göstermişti. Kamu bankaları tarafından sunulan uygun faizli kredi imkanı geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Bankalar taşıt kredisi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Araç almayı düşünenler bu kapsamda banka banka güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, taşıt kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte taşıt kredilerinde son durum

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.47

Kredi taksiti: 1888 lira

Toplam ödeme: 68.256 lira