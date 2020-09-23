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    • Ekonomi
    • 23.09.2020 Gazete
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    241 destek

    İş fikri olanların, yatırım yapmak isteyenlerin destek, hibe ve teşviklerden yararlanması artık daha kolay. 241 farklı desteğe artık ulaşılabilecek.

    Tek tıkla 241 destek

    Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere önemli bir kolaylık devreye alındı. Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikler tek bir web sitesi ile tek çatı altında toplandı. Girişimciler, www.yatirimadestek.gov. tr adresini ziyaret ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının 241 farklı desteğine tek tıkla ulaşabilecek.

    TEŞVİK ROBOTU
    Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan teşvik robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor.

    KOLAY ERİŞİM
    81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım destek ofisleri (YDO), sitede bulunan 'Soru-Cevap' kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor.

    AKILLI ALGORİTMA
    Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmesi için arama motorunda gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor.
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