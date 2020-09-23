Tek tıkla 241 destek

Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere önemli bir kolaylık devreye alındı. Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikler tek bir web sitesi ile tek çatı altında toplandı. Girişimciler, www.yatirimadestek.gov. tr adresini ziyaret ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının 241 farklı desteğine tek tıkla ulaşabilecek.

TEŞVİK ROBOTU

Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan teşvik robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor.

KOLAY ERİŞİM

81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım destek ofisleri (YDO), sitede bulunan 'Soru-Cevap' kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor.

AKILLI ALGORİTMA

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmesi için arama motorunda gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor.