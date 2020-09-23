ŞOK 23 Eylül Çarşamba aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. Ürünler hafta içerisinde marketlere giderek alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta "Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz" sayfasında yayınlanan boyalar evini boyamak isteyenlerin dikkatini çekerken Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa fiyat etiketiyle ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 23 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

İnox Aspiratör

• Tekli salyangoz motor

• İnox panel

• 2 adet alüminyum filtre

• Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma