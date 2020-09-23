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    • 23.09.2020 19:58
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    yeni indirimlerle dikkat çekti! 'ta boya ürünlerinde büyük fırsat

    23 Eylül Çarşamba aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinde satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa, Büyük-Orta ve Kabin Boy Valiz ürünleri dikkat çekerken Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz sayfasında yer alan Bi'Boya beyaz, akay, cappuccino Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, Profesyonel Tavan Boyası ürünleri fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor. İşte o ürünlerin fiyatları

    takvim.com.tr
    ŞOK 23 Eylül aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    ŞOK 23 Eylül Çarşamba aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. Ürünler hafta içerisinde marketlere giderek alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta "Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz" sayfasında yayınlanan boyalar evini boyamak isteyenlerin dikkatini çekerken Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa fiyat etiketiyle ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 23 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

    İnox Aspiratör

    • Tekli salyangoz motor
    • İnox panel
    • 2 adet alüminyum filtre
    • Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma

    Ayakkabılık
    • 2 kapılı - 4 bölmeli
    • 86x70x33 cm
    • Ayarlanabilir Plastik Ayak
    • Krom kaplama metal kulp
    • 18 mm Gövde ve kapaklar
    • 8 mm Ara raflar

    Büyük Boy Valiz
    • 76x49x32 cm - 95 litre iç hacim
    • Şifreli kilit sistemi
    • Astar kumaşlı, fermuarlı ve lastikli kitlenir kemerli iç bölüm

    Silikonlu Mat İç Cephe Boyası
    • Beyaz - 7,5 lt
    • İyi örtücülük özelliğinde
    • Nefes alır yapılı
    • Mat, temiz bir görünüş

    Derz Temizleyici
    0,5 lt
    • Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz

    Plastik Saplı Kestirme Fırça
    2 Numara

    Aytaç Fermente Sucuk
    220 gr

    SuperFresh Taş Fırın Gurme Pizza
    355 gr

    Mon Amour Neon Fosforlu Oje
    • Karanlıkta parlayan
    • 6 Farklı renkte

    Signal White Now Diş Macunu
    • 75 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK 23 Eylül aktüel kataloğu yeni indirimlerle dikkat çekti! ŞOK'ta boya ürünlerinde büyük fırsat
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