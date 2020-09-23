ŞOK 23 Eylül Çarşamba aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. Ürünler hafta içerisinde marketlere giderek alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta "Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz" sayfasında yayınlanan boyalar evini boyamak isteyenlerin dikkatini çekerken Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa fiyat etiketiyle ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 23 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
İnox Aspiratör
• Tekli salyangoz motor
• İnox panel
• 2 adet alüminyum filtre
• Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma
Ayakkabılık
• 2 kapılı - 4 bölmeli
• 86x70x33 cm
• Ayarlanabilir Plastik Ayak
• Krom kaplama metal kulp
• 18 mm Gövde ve kapaklar
• 8 mm Ara raflar
Büyük Boy Valiz
• 76x49x32 cm - 95 litre iç hacim
• Şifreli kilit sistemi
• Astar kumaşlı, fermuarlı ve lastikli kitlenir kemerli iç bölüm
Silikonlu Mat İç Cephe Boyası
• Beyaz - 7,5 lt
• İyi örtücülük özelliğinde
• Nefes alır yapılı
• Mat, temiz bir görünüş
Derz Temizleyici
0,5 lt
• Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz
Plastik Saplı Kestirme Fırça
2 Numara
Aytaç Fermente Sucuk
220 gr
SuperFresh Taş Fırın Gurme Pizza
355 gr
Mon Amour Neon Fosforlu Oje
• Karanlıkta parlayan
• 6 Farklı renkte
Signal White Now Diş Macunu
• 75 ml