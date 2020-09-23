PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır? PTT KEP başvuru ekranı!

PTT KEP adresi nasıl alınır? PTT KEP başvuru ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. PTT KEP nedir sorusu gündeme oturdu. PTT üzerinden ticari ve hukuki yazışmaların güvenli bir şekilde yapılabildiği KEP sistemi kuruldu. Elektronik posta sistemiyle gönderimler yapılabiliyor. Peki, PTT KEP adresi nasıl alınır? İşte PTT KEP başvuru ekranı!
PTT KEP NEDİR?
PTT KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak;
E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.
KEP ADRESİ NASIL ALINIR?
Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmi belge,
Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu gerekmektedir.
PTT KEP BAŞVURUSU NASIL ALINIR?
KEP NEDEN GEREKLİDİR?
Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;
- Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
- E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
- E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
- Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.