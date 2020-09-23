PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır? PTT KEP başvuru ekranı!

KEP ADRESİ NASIL ALINIR?

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmi belge,

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu gerekmektedir.

PTT KEP BAŞVURUSU NASIL ALINIR?

KEP NEDEN GEREKLİDİR?

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;

- Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.

- E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.

- E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.

- Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.