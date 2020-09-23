



Olası düşüşlerde tekrar 1882 seviyesinde tepki alımları ile karşılaşabileceğimizden 1882 seviyesi stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Ancak bu seviyenin de altına sarkmalarda 1862 seviyesine kadar düşüş görebiliriz. Olası yükselişlerde 1905 ve 1919 seviyeleri direnç konumunda. Bu seviyelerin aşılması halinde 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1940 seviyesi kritik.



Alışların hız kazanması halinde bu seviyeye kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Bu seviye altında yükseliş sınırlı olacaktır.