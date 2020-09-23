Microsoft'tan dev alışveriş

Microsoft, son dönemde gerçekleştirdiği en büyük satın almalardan birine imza attı. Şirket, Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media çatısı altındaki diğer oyun şirketlerini satın aldı. Oyun şirketi için Microsoft 7.5 milyar dolar ödeyecek. Satın alma sonrası Bethesda'nın geliştirdiği oyunlardan Fallout, DOOM, The Elder Scrools, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Quake ve Starfield gibi yapımlar da artık Microsoft tarafından çıkarılacak. Bethesda'nın eski ve yeni tüm oyunları Xbox Game Pass'e eklenecek.