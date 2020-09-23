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    • Ekonomi
    • 23.09.2020 Gazete
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    'tan dev alışveriş

    , son dönemde gerçekleştirdiği en büyük satın almalardan birine imza attı. Şirket, ve Media çatısı altındaki diğer oyun şirketlerini .

    Microsoft'tan dev alışveriş

    Microsoft, son dönemde gerçekleştirdiği en büyük satın almalardan birine imza attı. Şirket, Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media çatısı altındaki diğer oyun şirketlerini . Oyun şirketi için 7.5 milyar dolar ödeyecek. Satın alma sonrası Bethesda'nın geliştirdiği oyunlardan Fallout, DOOM, The Elder Scrools, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Quake ve Starfield gibi yapımlar da artık Microsoft tarafından çıkarılacak. Bethesda'nın eski ve yeni tüm oyunları Xbox Game Pass'e eklenecek.

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