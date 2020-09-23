Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı saat kaçta?

FİNANSAL HİZMETLERE GÜVEN AZALDI

Finansal hizmetler güven endeksi 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 eylül dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 yılı eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği gözlendi.