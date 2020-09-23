Bugüne kadar enerji ve turizm sektöründe yaptığı yatırımlarla öne çıkan Türk iş dünyasının tecrübeli ismi Aksoy Holding Kurucu Başkanı Erdal Aksoy'dan iş dünyasına "Ülkenize yatırım yapın" çağrısı geldi. Kendisinin 77 yaşında bir iş insanı olarak Türkiye'nin yatırım hamlesine öncülük ettiğini söyleyen Aksoy, "İnanın 80 yıldır battık-batıyoruz diyenler bitmedi… Ama öyle bir şey yok, Türkiye gayet iyi durumda. Dünyada en güvendiğim ülke Türkiye. Pandemi ve krize aldırmadan Türkiye aşkıyla yaşayan kişiler, ne olursa olsun yatırım yapmaya devam ediyorlar, biz de grup olarak onlardan biriyiz" diye konuştu. Bodrum'da hayata geçirdiği lüks rezidans projesinde SABAH'a ülke ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aksoy, Diyarbakır-Şanlıurfa arasında Singapurlu devlet fonu Temasek ile hayata geçirmeyi planladığı endüstri şehri ile ilgili detayları da paylaştı.



500 MİLYON EURO YATIRIM

5 yaşında ticaretle uğraşan babasının tezgahında çalışmaya başladığı bilgisini veren Aksoy, 72 yıllık iş tecrübesine sahip biri olarak kaç kriz gördüğünü hatırlamadığını söyledi. Bu nedenle yaşanan küresel krizden olumsuz etkilenmediğini söyleyen Aksoy, şöyle devam etti: "Bu ortamda bile kafamda yatırımdan başka hiçbir şey yok. Bir gün bile iş yapmazsam kendimi suçlu hissediyorum. İnanın çocuklarıma bile söylemeye çekiniyorum ama önümüzdeki 1-2 yıl içinde en az kendi cebimizden 500 milyon eurodan fazla yatırım yapma planım var. Bulunduğumuz her sektörde yatırım düşünüyorum. Jeotermalde ilave kuyular açıyoruz, Shell ile olan ortaklığımızda yeni istasyonlar açıyoruz, Almanlarla elektrik santrallerimizde yatırımlarımız var."



GAZ KEŞFİ ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU

Özellikle enerji sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan bir isim olan Erdal Aksoy, Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı doğal gaz keşfini çok değerli bulduğunu söyledi. Aksoy, büyük keşifle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Enerji sektörünün başından beri içinde olan biri olarak eninde sonunda Türkiye'nin civarında gaz bulguları olduğunu hepimiz biliyorduk. 30-40 yıl önce ilgili hükümete bilgi verdiğimde bana 'Yok canım öyle bir şey' denmişti. Ama ben olduğunu bildiğim için şirket olarak müracaat ettim. 'Burada gaz var ve ben bu gazı Türkiye'nin üzerinden geçirmek için boru hattı müsaadesi istiyorum' dedim. Benim müracaatım hâlâ duruyor kayıtlarda. Karadeniz çok çok büyük bir imkân sunuyor ülkemize. Zaten bir saha bulunduktan sonra diğer sahalara daha kolay geçilebileceği kanaatindeyim. Çok güzel bir moral oldu. İnşallah bu saha daha da büyür."









ENDÜSTRİ ŞEHRİ PROJESİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAK

Petkim ortaklığı ile Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı konumundaki SOCAR'ı Türkiye'ye getiren Erdal Aksoy, son yıllarda Türkiye'ye sanayide lig atlatacak çok önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Diyarbakır- Şanlıurfa arasındaki bölgede Singapur modeli ile dev bir endüstri şehri kurmayı planlayan Aksoy, şunları kaydetti: "Ülkemizde mudilerimizin 200 milyar dolar tasarrufu var. Singapur Varlık Fonu Temasek'le kuracağım yeni akıllı şehirde öyle üretimler yapacağım ki döviz sahipleri buraya yatırım yapacak. Varlık Fonu'nu da ortak edeceğiz. Bu IMF'den daha kıymetli bir çözüm olacak. Projenin GSYİH'ya yılda 40 milyar dolar katkı sağlanmasını bekliyoruz. 300-500 bin kişiye iş imkânı yaratacağız. Orada bir petrokimya üssü kurulacağını düşünüyorum. 20 milyar doları aşan petrokimya ithalatının önüne geçilerek."



ASİL VATANDAŞ OLMAK VARKEN GÖÇMEN Mİ OLACAKSIN

Son yıllarda kendilerine yurtdışında gelecek kurmaya çalışan kişilerle de mücadele ettiğini söyleyen Aksoy, tepkisini şöyle dile getirdi: "Kaç git bakayım nereye gideceksin? Kendi ülkende asil vatandaş olarak yaşamak varken, göçmen konumunda mı yaşayacaksın?" Türkiye'nin yabancılar için çok cazip bir ülke olduğunu dile getiren Aksoy, "Bakın Rusya ile uçuşlar açılıyor, bir günde ülkemize 125 bin Rus geliyor tatile. Böyle bir şey olabilir mi? Dünya akın akın buraya geliyor, siz nereye gidiyorsunuz" şeklinde konuştu.