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    • Ekonomi
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    • 23.09.2020 09:40
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    'de yayımlandı! belgelerine yönelik düzenleme...

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının, ", , İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde , Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, 'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre 9 aya çıkarıldı..

    Tebliğ, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesini ve yürütülmesini kapsıyor.

    Önceki düzenleme, vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeriyordu.

    Yapılan değişiklikle bu süre 9 ay olarak yeniden düzenlendi.
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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi belgelerine yönelik düzenleme...
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