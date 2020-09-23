Pandemi krizinin ardından hızla toparlanıp üçüncü çeyrekte büyümeye geçen ekonomiye güven Eylül'de arttı. Tüketici güven endeksi Eylül'de yüzde 3.2 yükseldi. Ağustos ayında 79.4 olan endeks değeri, Eylül'de 82'ye çıktı. Hanenin mevcut dönemde maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 5.8 artarak 71.8 oldu. Hanenin gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1.7 artarak 79.1'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde ekonomik durum beklentisi aylık bazda yüzde 4.8 yükseldi ve 83.3 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen aya göre yüzde 1.3 artarak 93.8'e çıktı.
VERİLER İYİ GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını söyledi. Albayrak, endeksteki yükselişe dikkati çekerek, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3.2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" ifadesini kullandı.