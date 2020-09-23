



VERİLER İYİ GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını söyledi. Albayrak, endeksteki yükselişe dikkati çekerek, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3.2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" ifadesini kullandı.

