Altınla birlikte değerli metaller arasında en çok dikkat çeken yatırım aracı olan gümüşte anlık alış satış fiyatları merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde altının ons fiyatı 1,880 dolara, gümüşün fiyatı da 23 dolara kadar indi. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, 23 Eylül Kapalıçarşı gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte fiyatlarda son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GUMUS GRAM

ALIŞ(TL) 5,72

SATIŞ(TL) 5,73