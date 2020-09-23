Altınla birlikte değerli metaller arasında en çok dikkat çeken yatırım aracı olan gümüşte anlık alış satış fiyatları merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde altının ons fiyatı 1,880 dolara, gümüşün fiyatı da 23 dolara kadar indi. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, 23 Eylül Kapalıçarşı gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte fiyatlarda son durum...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GUMUS GRAM
ALIŞ(TL) 5,72
SATIŞ(TL) 5,73
ALTININ ONSU 1,880 DOLARIN ALTINA İNDİ
ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 doların da altına indi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD hampetrol stoklarının, 18 Eylül'de sona eren haftada 691,000 varil yükseldiğini gösteren verilerinin ardından petrol fiyatları da geriledi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında değer kayıplarının arttığına dikkat çektiği analizinde, "Dolar endeksinin Ağustos ayı ortasından bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış olması kaçınılmaz olarak değerli metaller üzerinde baskı yaratırken ons altın ilk destek olarak gördüğümüz 1,900 doların da altına inmiş durumda" dedi ve ekledi:
"Ayrıca ABD'de yargıç Ginsburg'un vefatının ardından ABD Yüksek Mahkemesi'nde oluşan boşluğun ek mali teşvik üzerindeki müzakereleri daha da karmaşık hale getirmesi bekleniyor.
"Bu da daha fazla likidite artışının şimdilik hayata geçmesini engellerken değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor.
"Teknik açıdan bakıldığında ise 1,900 doların aşağı yönlü geçilmesi ile değer kayıplarının sonraki destek olan 1,870 dolara kadar devam edebileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.0 artışla düşüşle 42.29 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 40.24 dolar,
- altın yüzde 1.09 düşüşle 1,879.52 dolar,
- gümüş yüzde 4.12 düşüşle 23.39 dolar,
- bakır yüzde 1.26 artışla 6,768.00 dolar,
- platin yüzde 1.94 düşüşle 853.44 dolar,
- paladyum yüzde 1.25 artışla 2,259.90 dolar düzeyindeydi.