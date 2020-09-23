Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek.
Enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 5.4, memur emeklilerinde yüzde 4.4 olacak. Ek ödeme tutarı da yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.
Emekli doktorların ilave ödemeleri de zamlanacak. Yüzde 4.4 artışa göre, ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 96 liraya çıkacak.
VEFAT EDENİN AİLESİ ALIYOR
Emekli doktorların ilave ödemesi şöyle uygulanıyor:
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlanırsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler hisseleri oranında ödeme alıyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık alan eşine bin 312, yüzde 25 oranında aylık alan çocuğuna 656,46 lira ödeniyor.