Mobilya sektörü ülkemizde en çok işçi istihdam eden sektörler arasında yer alıyor. Üretimin sürekli yapıldığı sektör koronavirüs salgınından etkilenmişti. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsten olumsuz etkilenen mobilya sektöründe son aylarda satışlar ciddi oranda arttı. Düğün yapanlar ve evlerindeki ürünleri değiştirmek isteyenler sektörü hareketlendirdi. Mağaza ve atölyeler kapasiteleri artırdıklarını ifade ederken, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, sektörde ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

EN ERKEN 40 GÜNDE TESLİM EDİLİYOR

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs süreci pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsten olumsuz etkilenen mobilya sektörü yeni normalin başladığı Haziran ayıyla birlikte hareketlendi. Düğünlerin yapılması ve evde kalma sürecinde mobilya ürünlerini değiştirmek isteyenler, mobilya mağazalarının yolunu tuttu. Taleplere yetişmeye çalışan marangoz ve atölyeler işçi sayısını artırırken, mesai saatleri de uzadı. Ancak artan talep nedeniyle siparişler yurt içinde en erken 40 günde teslim ediliyor.