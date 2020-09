MOBİLYA SEKTÖRÜNDE 100 BİN İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR

"Her atölyede, her fabrikada işçi aranıyor" diyen Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Şu an 50 bine yakın sadece mobilyanın kendisine aşağı yukarı 50 bin de tedarikçilerimiz yani metalci, kaynakçı, zımbacı, süngerci, kumaşçı gibi sektörlerde ihtiyaç var. Şu an acil işçi ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu belirten Balcı, "Asgari ücretin yüzde 20 üzerinde alıyorlar. 3 ve 4 yıllık çalışanlar ise 3 bin 500, 4 bin TL arası maaş alıyor" diye konuştu.