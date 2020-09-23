Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.09.2020 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2020 11:59
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanlığı Başkanı Demir duyurdu! Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak!

    Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor" dedi.

    AA
    Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak!

    Yeni sistemlerin sahada sağlayacağı avantaja dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

    "Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. STM tarafından tamamen Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp, anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri