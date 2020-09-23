



"Borsa Istanbul sanayi hisseleri öncülüğünde yükseliyor. Bankalarda sınırlı bir toparlanma görülüyor.

"ABD ve Avrupa vadelileri Borsa Istanbul'da hafif alıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak küresel olarak değerlenen dolar ve Merkez Bankası'nın yeterli adım almayacağına işaret eden kur, CDS ve tahvil piyasaları tepki alışının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor.

"Borsa için destek olarak 1,085, 1,060, direnç olarak 1,100 ve 1,113 seviyeleri öne çıkıyor."





