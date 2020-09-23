Milyonlarca kişi emekli olmanın hayaliyle gün sayıyor. Bu kapsamda ileride alacağı maaşın yüksek olup olmayacağını hesaplamak istiyor. Çalışanları bu kapsamda ne zaman emekli olacaklarını merak ederken ne kadar aylık bağlanacağı konusunda da araştırma yapıyor. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş. İşte emekli maaşı artırma yöntemleri

EN ÖNEMLİ KRİTER

● Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.