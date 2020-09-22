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    • 22.09.2020 17:05
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! de 19 kuruş indirim

    Son dakika haberi... in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.

    AA
    Benzinde 19 kuruş indirim!

    in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, 'da ortalama 6,93 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,74 lira olacak.

    Benzinin litresi 'da 6,88 liradan 6,69 liraya, 'de 6,95 liradan 6,76 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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