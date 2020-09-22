Özel okul KDV iadesi nasıl alınır? Özel okullar para iadesi yapacak mı?

ÖZEL OKULLAR PARA İADESİ YAPACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye Özel Okullar Derneğine gönderdiği yazıda, eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020'den önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.

ÖZEL OKUL KDV İADESİ HESAPLAMA!

KDV oran indirimi sezon boyunca da devam edecek. 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitim faturalarında yüzde 1 oranında KDV hesaplanacak. Pek tabi yeni eğitim öğretim sezonu için ödeme yapan veliler değişiklik sonrası ne kadar iade alabileceklerini de merak ediyor.