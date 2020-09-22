Özel okul KDV iadesi nasıl alınır? Özel okullar para iadesi yapacak mı? 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Çocuklarını özel okula gönderen aileler de özel okula ödedikleri ücretlerle ilgili araştırma yapıyor. Peki, özel okullar para iadesi yapacak mı? Alınan son karara göre, faturalarda yüzde 7'lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirildi. Özel okul KDV iadesi nasıl alınır? Özel okul KDV iadesi hesaplama yöntemi!
ÖZEL OKULLAR PARA İADESİ YAPACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye Özel Okullar Derneğine gönderdiği yazıda, eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020'den önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.
ÖZEL OKUL KDV İADESİ HESAPLAMA!
KDV oran indirimi sezon boyunca da devam edecek. 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitim faturalarında yüzde 1 oranında KDV hesaplanacak. Pek tabi yeni eğitim öğretim sezonu için ödeme yapan veliler değişiklik sonrası ne kadar iade alabileceklerini de merak ediyor.
Örnekleyelim: Toplam 50 bin lira KDV dahil olarak okula ödenen eğitim hizmetinin içinde normalde 3.703,71 lirası KDV olarak ödenmişti. Şimdi KDV oranı düşürülünce toplam bedelin içindeki KDV tutarı 462,96 lira olarak hesaplanır.
Dolayısıyla okula 50 bin liralık ödeme yapan veliye ödenecek KDV iadesi tutarı 3.240,25 lira olacaktır.