Gümüş, altın gibi halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda gümüş fiyatlarındaki son durumu merak edenler özellikle gram alış satış fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün piyasalarda yaşanan son gelişmelerle birlikte güvenli liman gümüşün fiyatı yüzde 8'den çok düştü. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül Kapalıçarşı CANLI gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte gümüş fiyatlarında son durum....
GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 6,06
SATIŞ(TL) 6,07
DOLAR GÜÇLENİNCE GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞTÜ
ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, güvenli liman gümüşün fiyatı yüzde 8.0'den çok düştü.
Spot piyasalarda, yüzde 8.10 düşüşle 26 dolar düzeyinden ons başına 24.64 dolara kadar gerileyen beyaz metalin fiyatı, euro karşısında da yüzde 7.04 düşüşle ons başına 21.0475 euro düzeyine kadar indi.
Gümüşün iç piyasadaki satış fiyatı da, yüzde 1.72 düşüşle gramı 5.97 liraya geriledi.
Doların güç kazanması, gümüşün yanında diğer değerli metalleri de etkiledi. Altın fiyatları yüzde 2.79 düşüşle 1,897.22 dolara kadar gerileyerek, 1,900 doların altına indi.
Aynı zamanda paladyumun ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 2,271.07 dolara, platinin fiyatı da ons başına yüzde 6.59 düşüşle 869.96 dolara geriledi.
DOLAR GÜÇLENDİ, DEĞERLİ METALLER DÜŞTÜ
Doların başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert para birimleri karşısında güç kazanmasıyla, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları düştü.
Altının ons fiyatı 1,950 doların üzerinden sert düşüşle 1,880 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 1,907 dolara dönerken, gümüşün ons fiyatı da 26-27 dolar aralığından 24 dolar düzayine geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.66 düşüşle 41.94 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.80 düşüşle 39.82 dolar,
- altın yüzde 2.43 düşüşle 1,907.39 dolar,
- gümüş yüzde 1.96 düşüşle 24.24 dolar,
- bakır yüzde 2.43 düşüşle 6,683.50 dolar,
- platin yüzde 0.20 düşüşle 885.94 dolar,
- paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,268.76 dolar düzeyindeydi.