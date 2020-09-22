Gümüş, altın gibi halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda gümüş fiyatlarındaki son durumu merak edenler özellikle gram alış satış fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün piyasalarda yaşanan son gelişmelerle birlikte güvenli liman gümüşün fiyatı yüzde 8'den çok düştü. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül Kapalıçarşı CANLI gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte gümüş fiyatlarında son durum....

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,06

SATIŞ(TL) 6,07