Bankaların ekspertiz ücreti iadesi vermemek için hizmeti tüketici ismine aldığını belirtmesi lazımdır. Bu neden yüzünden yine alınan hizmetler tüketici üzerine faturalandırılmalıdır. Aksinin olduğu durumlarda tüketici bir ekspertiz ücreti ödeyecektir. Ancak ödenen bedele karşı isimlerine kesilmiş bir fatura bulunamayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında ise bankalar konutlar için göndermiş oldukları uzmanların ücretlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Rakamların büyük ya da küçük olması herhangi bir fark teşkil etmemektedir.