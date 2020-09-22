Ekspertiz ücreti geri alma konusunda yetkililerden gelen açıklamalar ücret iadelerinin aslında kolay bir şekilde gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. Ancak ekspertiz ücreti iadesinde belli şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EKSPERTİZ ÜCRETİ İADESİ
Ekspertiz ücreti geri alma konusunda yetkililerden gelen açıklamalar ücret iadelerinin aslında kolay bir şekilde gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. Ancak ekspertiz ücreti iadesinde belli şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. öncelikle ekspertiz ücretlerinin kim adına kesildiği çok önemlidir. Bu bağlamda bireylerin iade temin edebilmeleri için ücretlerin kendi isimlerine kesilmemiş olması lazımdır. Tüketici ismine kesilen faturalar bu bağlamda ücretlerin alınamamasına neden olmaktadır.
Bankaların ekspertiz ücreti iadesi vermemek için hizmeti tüketici ismine aldığını belirtmesi lazımdır. Bu neden yüzünden yine alınan hizmetler tüketici üzerine faturalandırılmalıdır. Aksinin olduğu durumlarda tüketici bir ekspertiz ücreti ödeyecektir. Ancak ödenen bedele karşı isimlerine kesilmiş bir fatura bulunamayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında ise bankalar konutlar için göndermiş oldukları uzmanların ücretlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Rakamların büyük ya da küçük olması herhangi bir fark teşkil etmemektedir.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YAPMAK GEREKLİ
Ekspertiz ücretlerini geri almak isteyenlerin tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekiyor.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'de konuyla ilgili açıklamasında, Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi'nde bu konuda vatandaşın lehine karar çıktığını hatırlattı.
2020 EKSPERTİZ ÜCRETİ İADESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
T.C. .......... KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na)
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Şikayetin Konusu: Ekspertiz Ücreti adı altında alınan "……….. .-TL" bedelin tarafıma iadesi talebimdir. (4077/6. Ve 10. maddeleri).../.../2020
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