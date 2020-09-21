Emekli yeni yıl zamlı maaşları ne kadar olacak sorusu yavaş yavaş milyonların gündemindeki yerini almaya başladı. Milyonlarca emekli vatandaşa son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Peki, 2021 SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARINA KAÇ TL ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 5.4 olacak. En düşük maaş esnafta bin 988, SSK'lılarda 2 bin 353 liraya yükselecek.