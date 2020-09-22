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    • Ekonomi
    • 22.09.2020 Gazete
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    Gençlere iş arama ödeneği: 152 milyon lira hibe destek sağlanacak

    Ne işte ne da olan gençlere 1 yılda 152 milyon lira hibe destek sağlanacak. 4 ay iş arama ödeneği, taşınma desteği verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...



    Hükümet, pandemi döneminde işgücü piyasasını korumak için tüm imkanları seferber ederken, ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için 152 milyon lira hibe sağlanacak.



    AB ülkelerinde uygulanan 'Gençlik Garanti Programı' uygulamaları temel alınarak hazırlanan projeyle, gençlere 4 ay iş arama ödeneği verilecek.



    Bu süreçte bulunduğu ilin dışında bir yerde iş bulan gençlerin taşınma masraflarının bir bölümü taşınma yardımı olarak yine proje kapsamında ödenecek. Gençlere günlük cep harçlığı da verilecek.

    Hazal ATEŞ

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